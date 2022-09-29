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Полянский: Россия разочарована нежеланием СБ ООН срочно провести заседание по газопроводам

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Россия сильно разочарована решением Франции назначить срочное заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» не на 29 сентября, как запрашивала Москва, а на день позже, заявил на заседании заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Как пишет РИА Новости, Париж, ссылаясь на загруженность графика Совбеза, назначил встречу на пятницу, а не на четверг.

«Я бы хотел выразить недоумение по поводу того, что вы не сочли возможным удовлетворить наш срочный запрос на созыв сегодня заседания Совета по ситуации с диверсией в отношении трубопровода «Северный поток». В итоге мы сейчас будем обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который явно не имеет никакой срочности, а заседание по имеющей существенную динамику ситуации вокруг «Северного потока», угрожающей энергобезопасности целого континента, состоится только завтра», — сказал Полянский.

Россия глубоко разочарована решением Франции, подчеркнул он.

Заседание Совета Безопасности по вопросу аварий на трубопроводах назначено на 22:00 мск пятницы, 30 сентября

Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дело расследует Федеральная служба безопасности.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

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