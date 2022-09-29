Полянский: Россия разочарована нежеланием СБ ООН срочно провести заседание по газопроводам

Россия сильно разочарована решением Франции назначить срочное заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» не на 29 сентября, как запрашивала Москва, а на день позже, заявил на заседании заместитель российского постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Как пишет РИА Новости, Париж, ссылаясь на загруженность графика Совбеза, назначил встречу на пятницу, а не на четверг.

«Я бы хотел выразить недоумение по поводу того, что вы не сочли возможным удовлетворить наш срочный запрос на созыв сегодня заседания Совета по ситуации с диверсией в отношении трубопровода «Северный поток». В итоге мы сейчас будем обсуждать августовский доклад гендиректора ОЗХО, который явно не имеет никакой срочности, а заседание по имеющей существенную динамику ситуации вокруг «Северного потока», угрожающей энергобезопасности целого континента, состоится только завтра», — сказал Полянский.

Россия глубоко разочарована решением Франции, подчеркнул он.

Заседание Совета Безопасности по вопросу аварий на трубопроводах назначено на 22:00 мск пятницы, 30 сентября.

Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дело расследует Федеральная служба безопасности.

Местоположение физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определено, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.