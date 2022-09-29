Госдеп не комментирует данные о подготовке очной встречи России и США по ДСНВ

В Госдепе США не комментируют сведения о подготовке Москвой и Вашингтоном очной встречи консультативной комиссии по ДСНВ.

Об этом сообщает ТАСС.

«У меня нет никакой обновлённой информации, которую я бы мог предоставить», — заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская и американская стороны обсуждают проведение очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.