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Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на школу в Ижевске

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на школу в Ижевске
  • РИА Новости

«Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе Ижевска», — сообщила пресс-служба Кремля.

Нападение произошло в ижевской школе №88 26 сентября.

Стрельбу там устроил уроженец этого города 1988 года рождения, который выпустился из этой же школы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчинённым дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые допустили стрельбу.

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