Эрдоган выразил соболезнования в связи с нападением на школу в Ижевске

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Ижевске, в результате которой погибли 17 человек.

РИА Новости