Daily Mail: бывшая жена британца Гарнетта отреагировала на его расставание с украинской беженкой
Об этом пишет издание The Daily Mail.
Ранее стало известно, что Гарнетт бросил украинскую беженку, ради которой ушёл от жены.
«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями», — рассказала британка.
Она также отметила, что обрадовалась новостям о расставании бывшего мужа с украинкой.
Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».