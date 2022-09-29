Daily Mail: бывшая жена британца Гарнетта отреагировала на его расставание с украинской беженкой

Бывшая жена жителя Великобритании Энтони Гарнетта, который бросил её ради беженки с Украины, отреагировала на расставание бывшего супруга с украинкой.

Об этом пишет издание The Daily Mail.

Ранее стало известно, что Гарнетт бросил украинскую беженку, ради которой ушёл от жены.

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем вместе, но мы будем лучшими друзьями», — рассказала британка.

Она также отметила, что обрадовалась новостям о расставании бывшего мужа с украинкой.

Ранее жительница Великобритании Клара Магуайр рассказала о личном опыте приёма беженцев с Украины, назвав его «катастрофой».