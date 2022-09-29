Шеф Пентагона Остин предложил Дании помощь в расследовании инцидента на «Северных потоках»
Об этом сообщили в Пентагоне.
«Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов», — говорится в релизе.
Кроме того, стороны договорились продолжать совместную работу «по мере развития ситуации».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2».
По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов.
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.