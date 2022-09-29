Шеф Пентагона Остин предложил Дании помощь в расследовании инцидента на «Северных потоках»

Министр обороны США Ллойд Остин и его датский коллега Мортен Бедсков провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась возможная помощь Вашингтона в расследовании инцидента с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом сообщили в Пентагоне. «Министр Остин предложил полную помощь Дании, которая начинает расследование взрывов», — говорится в релизе. Кроме того, стороны договорились продолжать совместную работу «по мере развития ситуации». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что в феврале президент США Джо Байден обещал избавиться от «Северного потока — 2». По словам главы МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли в результате взрывов. Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.