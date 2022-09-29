Эрдоган заявил, что ядерная война приведёт к мировой катастрофе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что ядерная война приведёт мир к катастрофе.

«Цена перехода к ядерной войне катастрофична. Мы должны даже не думать об этом, не говоря уже о том, чтобы высказываться», — приводит слова турецкого лидера РИА Новости.

Эрдоган отметил важность дипломатических переговоров в вопросах ядерной угрозы и ядерного разоружения.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.