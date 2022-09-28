США обсудили с союзниками наращивание производства оружия для поставок Украине

Контактная группа США и союзников по военной помощи Украине обсудила увеличение производства вооружений.

«Делегация США представила аналитический подход к выявлению сложностей в цепочке поставок основных компонентов, а также планы по увеличению производства наземных орудий дальнего действия, систем воздушной обороны, боеприпасов класса «воздух — земля» и других средств», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что США на встрече представлял замминистра обороны Уильям ЛаПлант.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.