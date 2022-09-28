Aydınlık: в Турции расскажут о деталях альтернативы системе МИР в ближайшее время

Правительство Турции объявит детали разработанной в качестве альтернативы российской системе МИР платёжной системы в ближайшие два дня. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Отмечается, что торговцы из туристических турецких регионов призывают правительство решить проблему с российской платёжной системой как можно скорее.

По информации издания, совещание по проблемам с системой уже проведено с участием лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и экономических ведомств.

«Согласно информации, полученной Aydınlık, детали платёжной системы, над которой ведётся работа в качестве альтернативы (системе. — RT) МИР, будут объявлены через день или два», — приводит текст материала РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.

До этого Эрдоган поручил министрам разработать совместно с Москвой альтернативу российской платёжной системе МИР.