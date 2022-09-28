Yenicağ: прекращение использования карт МИР турецкими банками ударит по торговле с Россией

Прекращение использования российской платёжной системы МИР банками Турции окажет негативный эффект на торговлю, туризм и денежные переводы с Россией, пишет турецкая газета Yenicağ.

«Это станет большим ударом для торговли и туризма с Россией. Это также большой удар по денежным переводам с Россией», — приводит текст материала РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Турции три государственных банка решили прекратить использование российской платёжной системы МИР.

Министерство казначейства и финансов Турции ситуацию никак официально не подтвердило.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что США и ЕС планируют усилить давление на турецкие банки за присоединение к платёжной системе МИР.

Турецкий банк İş Bankası уже приостановил использование российской платёжной системы из-за угрозы введения санкций.