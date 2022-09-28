Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией с утечкой газа на «Северных потоках»

НАТО продолжает внимательно следить за инцидентом с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» . Об этом говорится в заявлении альянса по итогам встречи генерального секретаря организации Йенса Столтенберга с членами фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Европарламента.

«Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море», — приводит текст документа ТАСС.

Кроме того, в сообщении сказано, что союзники по Североатлантическому альянсу находятся в контакте с властями Швеции и Финляндии, а также обмениваются с ними информацией касательно инцидента.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.

Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.