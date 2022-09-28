Столтенберг заявил, что НАТО следит за ситуацией с утечкой газа на «Северных потоках»
«Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за ситуацией в Балтийском море», — приводит текст документа ТАСС.
Кроме того, в сообщении сказано, что союзники по Североатлантическому альянсу находятся в контакте с властями Швеции и Финляндии, а также обмениваются с ними информацией касательно инцидента.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».
Местоположения физических повреждений обеих ниток «Северного потока» определены, они находятся в исключительной экономической зоне Дании и Швеции.
Сроки возобновления работы газопровода оценить невозможно.