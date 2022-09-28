Небензя заявил, что Зеленский не сможет сорвать частичную мобилизацию в России
Небензя отметил, что украинские власти используют иногда русский язык, исходя из пропагандистских соображений.
«Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам «вбить клин» между властью и обществом», — заявил российский постпред.
Небензя подчеркнул, что план Зеленского по срыву частичной мобилизации не реализуется, поскольку российские граждане «прекрасно знают, где правда, а где ложь».
Кроме того, отметил российский дипломат, граждане России знают, за что они сражаются.
Небензя также ранее заявил, что западные страны стремятся обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить своей воле.