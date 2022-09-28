Небензя заявил, что Зеленский не сможет сорвать частичную мобилизацию в России

Украинский лидер Владимир Зеленский в записанном накануне видеообращении на русском языке предпринял попытку сорвать частичную мобилизацию, которая проходит в России, но у него ничего не получится. Об этом заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

Небензя отметил, что украинские власти используют иногда русский язык, исходя из пропагандистских соображений.

«Достаточно упомянуть, что президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам «вбить клин» между властью и обществом», — заявил российский постпред.

Небензя подчеркнул, что план Зеленского по срыву частичной мобилизации не реализуется, поскольку российские граждане «прекрасно знают, где правда, а где ложь».

Кроме того, отметил российский дипломат, граждане России знают, за что они сражаются.

Небензя также ранее заявил, что западные страны стремятся обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить своей воле.