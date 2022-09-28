Süddeutsche: ФРГ хочет запретить гражданам ЕС занимать посты в российских госкомпаниях

Немецкое правительство намерено запретить гражданам стран Европейского союза входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет может войти в новый пакет антироссийских санкций.

Об этом информирует немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, который Берлин направил руководству других стран ЕС.

Уточняется, что возможный запрет связан с так называемой стратегической коррупцией.

В документе сказано, что «хорошо оплачиваемые должности в органах управления» можно назвать политическим влиянием России на страны Евросоюза.

Между тем запрет не касается европейских дочерних предприятий российских компаний.

Ранее стало известно, что новый пакет антироссийских санкций со стороны ЕС содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам.