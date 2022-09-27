Апелляционная палата Кишинёва оставила под арестом экс-президента Молдавии Додона

Апелляционная палата Кишинёва оставила под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона.

«Запрос стороны защиты отклонён... Вердикт судейской коллегии АП: продлить Игорю Додону ордер на домашний арест до 21 октября, то есть на 30 суток», — приводит текст постановления РИА Новости.

Ранее суд продлил домашний арест Додону ещё на 20 суток, до 11 октября.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей.

По мнению политика, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

25 августа в Молдавии организовали митинг в поддержку Додона.

В митинге приняли участие представители Гагаузской автономии, депутаты парламента, гражданские активисты и члены молодёжных организаций.