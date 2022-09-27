Глава МИД: Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине.

«У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинской войне, что приведёт к её продолжению», — приводит РИА Новости ответ Абдоллахиана на вопрос о якобы поставках беспилотников России.

Он отметил, что иранская сторона считает неправильной отправку оружия как Украине, так и России.

Министр добавил, что Иран продолжит содействовать разрешению кризиса через переговоры.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу необходимо продолжать поддерживать Украину и вводить санкции в отношении России.