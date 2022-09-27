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Глава МИД: Иран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине.

«У нас есть соглашение об оборонном сотрудничестве с Россией. Но мы не поддерживаем какую-либо из сторон в украинской войне, что приведёт к её продолжению», — приводит РИА Новости ответ Абдоллахиана на вопрос о якобы поставках беспилотников России.

Он отметил, что иранская сторона считает неправильной отправку оружия как Украине, так и России.

Министр добавил, что Иран продолжит содействовать разрешению кризиса через переговоры.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что Западу необходимо продолжать поддерживать Украину и вводить санкции в отношении России.

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