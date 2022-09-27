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«Ъ»: Россия и США контактируют по неофициальной линии

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Высокопоставленные лица России и США поддерживают контакты по непубличным каналам связи, сообщает газета «Коммерсант».

Отмечается, что российская сторона предупреждает Вашингтон о том, что поддержка Украины может привести страны к «опасной черте».

США заявляют о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

В МИД также сообщили, что использование сил ядерного реагирования Москвой, согласно российской военной доктрине, возможно исключительно в ответ на агрессию.

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