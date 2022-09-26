США приветствовали освобождение ряда «политзаключённых» в Белоруссии

В США приветствовали освобождение нескольких «политзаключённых» в Белоруссии, однако в тюрьмах республики ещё много их единомышленников, заявили в Госдепе.

Отмечается, что среди получивших свободу оказался журналист белорусской службы «Радио Свобода»* Олег Груздилович.

«Освобождение этих политических заключённых является шагом в правильном направлении, слишком много политических заключенных остаются за решёткой в Белоруссии», — говорится в заявлении Госдепа.

Вашингтон призвал «немедленно и безусловно» освободить всех, кто, по мнению США, является политзаключёнными в республике.

В марте Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Радио Свобода».

Позже арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении российского подразделения издания.

* «Радио Свобода»/«Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.