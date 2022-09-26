Блинкен заявил об отсутствии «тайных переговоров» по Украине
«Переговоров нет, потому что в данный момент Россия не продемонстрировала никакой готовности участвовать в содержательных дискуссиях», — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры с Россией будут невозможны после проведения референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.