Блинкен заявил об отсутствии «тайных переговоров» по Украине

В настоящее время не ведётся никаких «тайных переговоров» по Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Переговоров нет, потому что в данный момент Россия не продемонстрировала никакой готовности участвовать в содержательных дискуссиях», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры с Россией будут невозможны после проведения референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры с Киевом востребованы для достижения Москвой своих целей, однако российская сторона не видит предпосылок для возобновления этого процесса.