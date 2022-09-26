Блинкен заявил, что США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия
«Он (план. — RT) у нас есть... Мы также полны решимости не допустить разрастания этого конфликта», — заявил Блинкен в интервью CBS.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.
В Москве подчеркнули, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не увидели изменений степени готовности российских ядерных сил.