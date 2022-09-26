Блинкен заявил, что США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия

Администрация США разработала план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Он (план. — RT) у нас есть... Мы также полны решимости не допустить разрастания этого конфликта», — заявил Блинкен в интервью CBS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

В Москве подчеркнули, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не увидели изменений степени готовности российских ядерных сил.