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Блинкен заявил, что США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия

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Администрация США разработала план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Он (план. — RT) у нас есть... Мы также полны решимости не допустить разрастания этого конфликта», — заявил Блинкен в интервью CBS.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в частном порядке предупредил Москву о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

В Москве подчеркнули, что Россия никому не угрожает ядерным оружием.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не увидели изменений степени готовности российских ядерных сил.

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