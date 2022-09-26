военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российский посол в Канаде Степанов публично отказался осудить спецоперацию на Украине

Короткая ссылка
Посол России в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала CTV отказался осудить российскую спецоперацию на Украине и призвать руководство страны остановить её.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии», — ответил дипломат ведущему.

Степанов отметил, что много поколений его семьи служили в вооружённых силах и участвовали в войнах, а некоторые его предки родом из Луганска и Луганской области. По словам посла, в связи с этим он хорошо осведомлён о первопричинах сложившегося на юго-востоке Украины конфликта.

«Поэтому и я сам лично, и как посол, могу заверить вас, что и я, и все мои коллеги в посольстве — мы всегда вместе со своей страной, и среди российских дипломатов в Канаде нет предателей», — заключил он.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить