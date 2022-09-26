Российский посол в Канаде Степанов публично отказался осудить спецоперацию на Украине

Посол России в Канаде Олег Степанов в эфире телеканала CTV отказался осудить российскую спецоперацию на Украине и призвать руководство страны остановить её.

Об этом сообщает ТАСС.

«Это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии», — ответил дипломат ведущему.

Степанов отметил, что много поколений его семьи служили в вооружённых силах и участвовали в войнах, а некоторые его предки родом из Луганска и Луганской области. По словам посла, в связи с этим он хорошо осведомлён о первопричинах сложившегося на юго-востоке Украины конфликта.

«Поэтому и я сам лично, и как посол, могу заверить вас, что и я, и все мои коллеги в посольстве — мы всегда вместе со своей страной, и среди российских дипломатов в Канаде нет предателей», — заключил он.

Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев в интервью Politico заявил, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают проведение специальной военной операции. По его мнению, соответствующий вопрос стоит включить в анкету, заполняемую при оформлении визы.

Эстонский премьер-министр Кая Каллас ранее в эфире Sky News отметила, что власти республики считают российских туристов угрозой безопасности страны.