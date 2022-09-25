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Байден объявил режим ЧС во Флориде из-за тропического шторма «Иэн»

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Президент США Джо Байден подписал указ об объявлении ЧС в штате Флорида из-за надвигающегося тропического шторма «Иэн».

«Сегодня президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь... в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Иэн», — следует из заявления Белого дома.

Согласно подписанному президентом документу, властям Флориды будет оказана помощь от Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

В мае ураган на территории американского штата Канзас привёл к тому, что более 15 тыс. человек оказались без электричества.

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