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Журналист из Хорватии Метер рассказал о реакции Байдена на решение о мобилизации в России

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Хорватский журналист Зоран Метер в колонке для портала Geopolitika.news рассказал о реакции президента США Джо Байдена на решение российского лидера Владимира Путина о проведении в стране частичной мобилизации и поддержке референдумов в Донбассе.

«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведёт активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», — приводит выдержку из материала РИА Новости.

По словам журналиста, граждане США не считали события на Украине важной проблемой для своей страны. Он отметил, что Байдену сложно будет объяснить американцам стремление радикализировать политику в отношении России.

21 сентября президент подписал указ об объявлении частичной мобилизации. Как ожидается, призовут 

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.

Призывать будут категории россиян, которые необходимы для выполнения задач, в том числе стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей.

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