В Пентагоне заявили об отсутствии угроз от пуска ракеты КНДР для США и союзников

Запуск баллистической ракеты со стороны КНДР не представлял угрозы для США или союзников в регионе, заявили в Индо-Тихоокеанском командовании ВС Соединённых Штатов.

«Согласно нашим оценкам, этот (запуск. — RT) не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, он подчёркивает дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет», — приводит заявление ТАСС.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отдал ряду ведомств приказ о подготовке к «непредвиденным ситуациям» после ракетного пуска.

Власти Японии заявили по дипканалам протест КНДР в связи со случившимся.