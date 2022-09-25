Лавров заявил о стремлении США превратить земной шар в свой «задний двор»

США стремятся придать глобальный охват Доктрине Монро и тем самым превратить весь земной шар в свой «задний двор», сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор». Инструмент принуждения несогласных — незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава (ООН. — RT) и задействуются как инструмент политического шантажа», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лаврова, цинизм описанной практики заключается в том, что ограничительные меры вредят прежде всего гражданскому населению и препятствуют получению доступа к товарам первой необходимости, в числе которых — лекарства, вакцины и продукты.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, ранее заявил, что Соединённые Штаты ставят в приоритет исключительно свои интересы, не принимая право других государств действовать самостоятельно.

Президент России Владимир Путин отметил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

По словам Путина, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.