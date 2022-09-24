МИД России назвал изначально предвзятыми слова Борреля о «трибунале для россиян»
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
В МИД заявили, что уже привыкли к непрофессиональным и конфронтационным заявлениям Борреля.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что высказывания главы дипломатии ЕС в поддержку идеи трибунала для «привлечения россиян к ответственности» уже по своим формулировкам изначально предвзяты, а также не имеют ничего общего с реальным правосудием.
«Никто не наделял его правом назначать виновных», — заявили в МИД.
Министерство добавило, что свидетельством того, что Боррель полностью утратил какую-либо объективность, стало его молчание после варварских обстрелов украинскими войсками Донецка 19 сентября, в результате которых погибли 16 человек, в том числе двое маленьких детей.
Ранее Боррель призвал создать независимый трибунал, чтобы «россияне понесли ответственность за свои действия».