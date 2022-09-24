Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал американскую демократию несправедливой

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал пост в своих соцсетях, в котором отметил несправедливость принципов демократии в Соединённых Штатах.

Китайский дипломат сослался на исследовательские данные Принстонского университета США, согласно которым 90% жителей Соединённых Штатов практически никак не влияют на политический курс страны.

«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — приводит его слова РИА Новости.

В августе Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.

На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».