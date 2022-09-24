Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал американскую демократию несправедливой
Китайский дипломат сослался на исследовательские данные Принстонского университета США, согласно которым 90% жителей Соединённых Штатов практически никак не влияют на политический курс страны.
«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — приводит его слова РИА Новости.
В августе Чжао Лицзянь опубликовал картинку, посредством которой высмеял лицемерие Запада в вопросах демократии.
На ней были продемонстрированы рисованные изображения конфликтов в Ираке, Афганистане и на Кубе, где на американских танке, самолёте, выпускающем ракеты, и корабле было написано «Демократия».