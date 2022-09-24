WSJ: США постепенно утрачивают нефтяную подушку безопасности

Соединённые Штаты постепенно лишаются нефтяной подушки безопасности по мере реализации плана администрации американского лидера Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным Управления энергетической информации американского Минэнерго, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) страны наблюдается сокращение объёмов нефти за последнюю неделю на 7 млн баррелей.

Отмечается, что это минимальный уровень с 1984 года.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.