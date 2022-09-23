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В Пакистане не менее 11 млн человек окажутся за чертой бедности из-за наводнения

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Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе выступления на 77-й Генассамблее ООН заявил, что в стране не менее 11 млн человек окажутся за чертой бедности из-за наводнения.
В Пакистане не менее 11 млн человек окажутся за чертой бедности из-за наводнения
  • AP

«Потерянные дома, уничтоженные источники средств к существованию и сокращение посевных площадей, постоянная нехватка продовольствия и неопределённое будущее. Около 11 млн человек окажутся за чертой бедности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Шариф отметил, что часть людей и вовсе переместятся в тесные городские приюты, «оставив мало места для восстановления».

По его словам, власти страны уже выделили более $300 млн на выплаты людям из наиболее пострадавших районов.

В конце августа сообщалось, что более 1 тыс. человек погибли в результате наводнения в Пакистане.

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