В Пакистане не менее 11 млн человек окажутся за чертой бедности из-за наводнения

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе выступления на 77-й Генассамблее ООН заявил, что в стране не менее 11 млн человек окажутся за чертой бедности из-за наводнения.

«Потерянные дома, уничтоженные источники средств к существованию и сокращение посевных площадей, постоянная нехватка продовольствия и неопределённое будущее. Около 11 млн человек окажутся за чертой бедности», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Шариф отметил, что часть людей и вовсе переместятся в тесные городские приюты, «оставив мало места для восстановления».

По его словам, власти страны уже выделили более $300 млн на выплаты людям из наиболее пострадавших районов.

В конце августа сообщалось, что более 1 тыс. человек погибли в результате наводнения в Пакистане.