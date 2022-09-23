военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что военная помощь для Украины «работает»

Короткая ссылка
Предоставляемая Западом для Украины военная помощь работает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Генассамблеи ООН.
Премьер Нидерландов Рютте заявил, что военная помощь для Украины «работает»
  • AP

«Наша военная помощь работает. И это для нас — мотив делать ещё больше», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, Нидерланды и их союзники продолжат поддерживать Киев любыми имеющимися способами, «сколько бы ни потребовалось».

Ранее сообщалось о шести погибших в результате обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Ещё шесть человек получили ранения, данные о пострадавших продолжают поступать.

До этого украинские военные обстреляли супермаркет в Калининском районе, в результате чего погиб ребёнок.

23 сентября посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что ВСУ выпустили 18 ракет HIMARS по территории ЛНР, атаке подверглись Стаханов, Рубежное и Сватово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить