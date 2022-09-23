Премьер Нидерландов Рютте заявил, что военная помощь для Украины «работает»

Предоставляемая Западом для Украины военная помощь работает, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Генассамблеи ООН.

«Наша военная помощь работает. И это для нас — мотив делать ещё больше», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, Нидерланды и их союзники продолжат поддерживать Киев любыми имеющимися способами, «сколько бы ни потребовалось».

Ранее сообщалось о шести погибших в результате обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ. Ещё шесть человек получили ранения, данные о пострадавших продолжают поступать.

До этого украинские военные обстреляли супермаркет в Калининском районе, в результате чего погиб ребёнок.

23 сентября посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что ВСУ выпустили 18 ракет HIMARS по территории ЛНР, атаке подверглись Стаханов, Рубежное и Сватово.