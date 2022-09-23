В Воронеже американца могут отправить в колонию по делу о нападении на полицейского

Государственное обвинение запросило 4,5 года в колонии общего режима для гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского в Воронеже.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Воронежа.

«Гособвинение запросило 4,5 года колонии общего режима», — сказали в суде.

Следующее заседание по уголовному делу назначено на 30 сентября.

Гилман 17 января 2022 года был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что пьяным нарушал порядок в поезде. По данным следствия, Гилман несколько раз ударил ногой полицейского.