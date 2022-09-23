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В МИД заявили о подтасовке фактов в ситуации с недопуском делегации «Роскосмоса» на астронавтический конгресс

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В МИД России назвали подтасовкой фактов ситуацию с недопуском делегации «Роскосмоса» на Международный астронавтический конгресс в Париже.

«Обратили внимание на заявления представителей МИД Франции о чуть ли не добровольном отказе российской делегации во главе с гендиректором ГК «Роскосмос» Ю.И. Борисовым от участия в проходившем 18—22 сентября в Париже 73-м Международном астронавтическом конгрессе (МАК)», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что, в частности, в ходе состоявшегося на днях брифинга пресс-секретарь французского внешнеполитического ведомства утверждала, что Россия якобы не пожелала участвовать в Конгрессе и никаких визовых запросов в этой связи не подавалось.

«Такая подтасовка фактов просто возмущает. В реальности всё обстояло с точностью до наоборот. Несмотря на то, что Россия является полноправным членом Международной астронавтической федерации, под эгидой которой проводится Конгресс, и представлена в её руководящих органах, положенное приглашение на мероприятие МАК организаторы в адрес ГК «Роскосмос» не направили», — отметили в российском МИД.

Как уточняется в сообщении, российской стороне «чётко дали понять, что решение не приглашать Россию — политическое» и о выдаче виз ключевым членам делегации речь не идёт.

Отмечается, что в условиях «такого откровенно хамского, провокационного шага Парижа» участие представителей «Роскосмоса» оказалось попросту невозможным.

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