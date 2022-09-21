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Newsweek: США готовы к потенциальной неудаче по иранской ядерной программе

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Соединённые Штаты продолжают обсуждать восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, хотя и готовы к потенциальной неудаче.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

«Государственный департамент сообщил Newsweek, что Соединённые Штаты будут продолжать заниматься этим вопросом, одновременно готовясь к потенциально неудачному результату», — говорится в материале.

В Госдепе добавили, что США будут продолжать вести переговоры по СВПД до тех пор, пока считают, что это отвечает интересам национальной безопасности страны.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Тегеран добивается прочного восстановления справедливой ядерной сделки.

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