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Обозреватель Forbes Эберхарт: сланцевая промышленность США «близка к параличу»

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В связи с проблемами экономического, инвестиционного и политического характера сланцевая индустрия США «близка к параличу». Такое мнение выразил обозреватель Дэн Эберхарт в своей статье для Forbes.

«Великая американская сланцевая машина уперлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться», — заявил Эберхарт.

По его словам, производители сланца уже предупреждают о сокращении объёмов добычи, что приведёт к росту цен.

Ранее китайский военный аналитик Вэй Дунсюй заявил, что военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов.

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