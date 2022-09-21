Обозреватель Forbes Эберхарт: сланцевая промышленность США «близка к параличу»
«Великая американская сланцевая машина уперлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться», — заявил Эберхарт.
По его словам, производители сланца уже предупреждают о сокращении объёмов добычи, что приведёт к росту цен.
Ранее китайский военный аналитик Вэй Дунсюй заявил, что военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов.