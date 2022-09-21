МИД Словакии вызвал посла России из-за заявления об осквернении кладбища в селе Ладомиров

МИД Словакии вызвал российского посла Игоря Братчикова в связи с заявлением об осквернении кладбища солдат Русской императорской армии в селе Ладомиров.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это сфабрикованные претензии без фактической основы, которые служат инструментом российской пропаганды в Словакии. Мы осуждаем неправомерное использование мест отправления культа для сознательного распространения дезинформации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что заявления «направлены на дестабилизацию общества и внешнеполитической ориентации» республики.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк сообщил, что на востоке Словакии в селе Ладомиров бульдозерист сровнял с землёй кладбище солдат Русской императорской армии, которые погибли на словацкой территории в годы Первой мировой войны.