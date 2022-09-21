военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД Словакии вызвал посла России из-за заявления об осквернении кладбища в селе Ладомиров

Короткая ссылка
МИД Словакии вызвал российского посла Игоря Братчикова в связи с заявлением об осквернении кладбища солдат Русской императорской армии в селе Ладомиров.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это сфабрикованные претензии без фактической основы, которые служат инструментом российской пропаганды в Словакии. Мы осуждаем неправомерное использование мест отправления культа для сознательного распространения дезинформации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что заявления «направлены на дестабилизацию общества и внешнеполитической ориентации» республики.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк сообщил, что на востоке Словакии в селе Ладомиров бульдозерист сровнял с землёй кладбище солдат Русской императорской армии, которые погибли на словацкой территории в годы Первой мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить