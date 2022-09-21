Власти Румынии заявили, что провезли через порты страны более 3 млн т зерна с Украины
«Румыния действовала ответственно, способствуя экспорту более 3 млн т украинского зерна, что составляет 60% зерна, экспортируемого Украиной, были вывезены через наши порты на Дунае и в Чёрном море с начала кризиса», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на заседании ГА ООН.
Йоханнис назвал неприемлемым ограничение доступа к продовольствию во всём мире.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за вклад в реализацию зерновой сделки.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия всё ещё готова экспортировать до конца 2022 года около 30 млн т зерновых и свыше 20 млн т удобрений.