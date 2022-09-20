Блинкен заявил о готовности США поддерживать мирное урегулирование между Баку и Ереваном

США готовы поддержать процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, лучшим путём для всех является дипломатическое взаимодействие.

Он отметил, что разногласия Баку и Еревана не могут быть решены военным путём.

«Однако есть, как я думаю, путь к прочному миру, разрешающему разногласия посредством дипломатии. США готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия», — приводит сайт Госдепа слова Блинкена.

Ранее спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявила, что Вашингтон хочет понять потребности Еревана в вопросах экономики и безопасности.