военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Блинкен заявил о готовности США поддерживать мирное урегулирование между Баку и Ереваном

Короткая ссылка
США готовы поддержать процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, лучшим путём для всех является дипломатическое взаимодействие.

Он отметил, что разногласия Баку и Еревана не могут быть решены военным путём.

«Однако есть, как я думаю, путь к прочному миру, разрешающему разногласия посредством дипломатии. США готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия», — приводит сайт Госдепа слова Блинкена.

Ранее спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, заявила, что Вашингтон хочет понять потребности Еревана в вопросах экономики и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить