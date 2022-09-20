Депутаты от партии АдГ намерены посетить Россию и Украину

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от партии «Альтернатива для Германии» посетят с визитом Россию, также они намерены отправиться в восточные области Украины.

«Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — приводит РИА Новости сообщение представителей фракции.

Депутаты намереваются составить собственное представление о том, что происходит в Восточной Европе.

Согласно опросу АдГ, более трети жителей Саксонии-Анхальт считают, что немецкие СМИ необъективно освещают конфликт на Украине.

8 августа сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что страны Запада совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус.