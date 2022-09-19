Посол в Германии Нечаев: Россия не поддержит игру в визовые ограничения

Россия не поддержит игру в визовые ограничения и дискриминацию, её двери всегда останутся открыты для всех желающих. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Как чётко дал понять президент России (Владимир Путин. — RT), мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — заявил Нечаев в интервью РИА Новости.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией, которое работало с 2007 года. А Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза.

19 сентября вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.