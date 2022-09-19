В Минэнерго Турции сообщили, что работы на АЭС «Аккую» будут продолжены в ускоренном темпе

Работы на АЭС «Аккую» будут продолжены в ускоренном темпе, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Донмез отметил, что власти Турции приложили интенсивные усилия для преодоления всех проблем.

«Через некоторое время работа будет продолжаться в ускоренном темпе», — приводит его слова РИА Новости.

Донмез выразил надежду, что первый блок АЭС введут в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин подтвердили решимость в части реализации проекта строительства АЭС «Аккую».