Генсек ООН Гутерреш оценил возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости прокомментировал возможность проведения переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы всё ещё далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — заявил Гутерреш.

Он заявил о готовности предоставить свои «добрые услуги» для содействия переговорам, однако отметил, что шансы на достижение мирной договорённости между Киевом и Москвой в данный момент минимальны.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Зеленского.

В свою очередь, Зеленский отмечал, что не готов к переговорам с российской стороной.