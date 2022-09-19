Генсек ООН Гутерреш оценил возможность проведения переговоров между Путиным и Зеленским
«Я думаю, было бы важным создать условия для достижения мира в соответствии с Уставом ООН, с международным правом, но если рассуждать реалистично, я думаю, мы всё ещё далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», — заявил Гутерреш.
Он заявил о готовности предоставить свои «добрые услуги» для содействия переговорам, однако отметил, что шансы на достижение мирной договорённости между Киевом и Москвой в данный момент минимальны.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Путина и Зеленского.
В свою очередь, Зеленский отмечал, что не готов к переговорам с российской стороной.