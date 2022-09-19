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«Яков и партнёры»: Европа не сможет прожить зиму и 2023 год без поставок российского газа

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Европейские страны не смогут пройти предстоящую зиму и 2023 год без поставок российского газа или значительного сокращения экономики региона, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнёры».

«Заявленная амбиция по сокращению зависимости Европы от газа из России в 2022—2023 годах без массовой приостановки производства невозможна», — приводит заявление РИА Новости.

По данным компании, для обеспечения потребности в газе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или сократить его потребление на 7—12 млрд кубометров, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей.

В настоящее время в Европе уже остановлено 70% мощностей по выпуску азотных удобрений, выпуск алюминия сокращён на 25%, выплавка стали снижена на 5%, сообщается в исследовании.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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