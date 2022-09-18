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Политологи Кевехази и Богар назвали судьбоносными слова об ускользающей гегемонии Запада

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Венгерские политологи Миклош Кевехази и Ласло Богар в интервью изданию «ПолитРоссия» назвали судьбоносным заявление президента России Владимира Путина об ускользающей гегемонии Запада.

По их словам, заявление Путина свидетельствует о том, что в мире идёт борьба с Западом, которая имеет судьбоносное значение.

«Путин поднял дольно сложный вопрос, так как весьма непросто определиться, что сегодня следует называть Западом с точки зрения социально-экономической организации», — отметили Кевехази и Богар.

В настоящее время Запад утратил своё единство, существуют фундаментальные расхождения между Европой и США, заключили они.

Ранее Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что западные страны пытаются удержать гегемонию, реализуя политику сдерживания, подрывая любые альтернативные пути развития других стран.

Как подчёркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

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