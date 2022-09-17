МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить информацию о своих гражданах

МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Министерство обратилось к правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки в Украине», — отмечается в заявлении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские военные задержали семь студентов, являющихся гражданами Шри-Ланки, и вывезли их в неизвестном направлении.