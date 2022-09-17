Премьер-министр Эстонии Каллас призвала НАТО усилить давление на Россию
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«Спецоперация в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления... на Россию», — цитирует её ТАСС.
В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.
Президент Эстонии Алар Карис сообщил о подготовке к размещению дивизии НАТО в стране — по его словам, на соответствующую военную инфраструктуру уже выделены необходимые средства.
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что украинский конфликт гораздо больше этой страны и угрожает всему мировому порядку.