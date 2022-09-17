военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Премьер-министр Эстонии Каллас призвала НАТО усилить давление на Россию

Короткая ссылка
Значительная часть россиян поддерживает спецоперацию на Украине, и потому НАТО должно использовать все инструменты для давления на Россию, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Премьер-министр Эстонии Каллас призвала НАТО усилить давление на Россию
  • AP

«Спецоперация в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления... на Россию», — цитирует её ТАСС.

В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Президент Эстонии Алар Карис сообщил о подготовке к размещению дивизии НАТО в стране — по его словам, на соответствующую военную инфраструктуру уже выделены необходимые средства.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что украинский конфликт гораздо больше этой страны и угрожает всему мировому порядку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить