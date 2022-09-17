Премьер-министр Эстонии Каллас призвала НАТО усилить давление на Россию

Значительная часть россиян поддерживает спецоперацию на Украине, и потому НАТО должно использовать все инструменты для давления на Россию, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Спецоперация в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления... на Россию», — цитирует её ТАСС.

В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Президент Эстонии Алар Карис сообщил о подготовке к размещению дивизии НАТО в стране — по его словам, на соответствующую военную инфраструктуру уже выделены необходимые средства.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что украинский конфликт гораздо больше этой страны и угрожает всему мировому порядку.