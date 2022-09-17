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В НАТО признали конфликт на Украине угрозой мировому порядку

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Украинский конфликт гораздо больше этой страны, он угрожает всему мировому порядку, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.
В НАТО признали конфликт на Украине угрозой мировому порядку
  • РИА Новости

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — цитирует его ТАСС.

К другим угрозам он отнёс наращивание военной мощи и риторику Китая, а также «асимметричные угрозы терроризма».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал переворот на Украине в 2014 году угрозой миропорядку.

Он также отметил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.

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