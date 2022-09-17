В НАТО признали конфликт на Украине угрозой мировому порядку

Украинский конфликт гораздо больше этой страны, он угрожает всему мировому порядку, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Не вызывает ни малейших сомнений, что этот конфликт больше, чем Украина. Весь миропорядок, построенный на правилах, подвергся нападению», — цитирует его ТАСС.

К другим угрозам он отнёс наращивание военной мощи и риторику Китая, а также «асимметричные угрозы терроризма».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал переворот на Украине в 2014 году угрозой миропорядку.

Он также отметил, что из-за НАТО напряжённая ситуация с Западом назревала несколько десятилетий.