Гуттереш заявил, что обсудит с Байденом рост цен и конфликты в разных регионах

Генсек ООН Антониу Гуттереш обсудит с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке конфликты в различных регионах мира, рост цен на энергоносители и продовольствие, а также изменение климата.

«Полагаю, наша встреча состоится в среду. Мы будем обсуждать ключевые темы международной повестки», — сказал Генсек ООН в интервью РИА Новости.

По словам Гуттереша, он планирует встречи с 140 главами государств, правительств, а также министрами и руководителями международных органзиаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в эфире «Соловьёв Live» сообщила о получении американской визы для участия в Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.