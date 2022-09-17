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Гуттереш заявил, что обсудит с Байденом рост цен и конфликты в разных регионах

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Генсек ООН Антониу Гуттереш обсудит с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке конфликты в различных регионах мира, рост цен на энергоносители и продовольствие, а также изменение климата.
Гуттереш заявил, что обсудит с Байденом рост цен и конфликты в разных регионах
  • AP

«Полагаю, наша встреча состоится в среду. Мы будем обсуждать ключевые темы международной повестки», — сказал Генсек ООН в интервью РИА Новости.

По словам Гуттереша, он планирует встречи с 140 главами государств, правительств, а также министрами и руководителями международных органзиаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в эфире «Соловьёв Live» сообщила о получении американской визы для участия в Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.

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