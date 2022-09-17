Гуттереш заявил, что обсудит с Байденом рост цен и конфликты в разных регионах
- AP
«Полагаю, наша встреча состоится в среду. Мы будем обсуждать ключевые темы международной повестки», — сказал Генсек ООН в интервью РИА Новости.
По словам Гуттереша, он планирует встречи с 140 главами государств, правительств, а также министрами и руководителями международных органзиаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в эфире «Соловьёв Live» сообщила о получении американской визы для участия в Генассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.