Президент Ирана высказался о возможности встречи с Байденом на полях Генассамблеи ООН
Раиси назвал возможность такой встречи маловероятной.
«Я не думаю, что встреча или разговор с ним будут целесообразными», — цитирует иранского лидера РИА Новости.
Раиси подчеркнул, что Байден проводит в отношении Ирана ту же политику, что и бывший американский лидер Дональд Трамп.
9 сентября Соединённые Штаты ввели рестрикции против министра разведки и национальной безопасности Ирана Эсмаэйла Хатиба.
Также в начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.