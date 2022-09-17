Президент Ирана высказался о возможности встречи с Байденом на полях Генассамблеи ООН

Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью телеканала CBS заявил, что не считает целесообразной встречу с американским лидером Джо Байденом на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Раиси назвал возможность такой встречи маловероятной.

«Я не думаю, что встреча или разговор с ним будут целесообразными», — цитирует иранского лидера РИА Новости.

Раиси подчеркнул, что Байден проводит в отношении Ирана ту же политику, что и бывший американский лидер Дональд Трамп.

9 сентября Соединённые Штаты ввели рестрикции против министра разведки и национальной безопасности Ирана Эсмаэйла Хатиба.

Также в начале июля США ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.