Посольство России призвало США следить за собственными выборами

Посольство России в Вашингтоне, отвечая на критику российских выборов со стороны Госдепартамента, призвало Соединённые Штаты больше заботиться о прозрачности собственных голосований.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с обвинениями в адрес российских властей за якобы многочисленные нарушения принципов свободы волеизъявления в ходе недавно прошедших в России региональных и муниципальных выборов.

В российском посольстве посоветовали американской стороне изучить данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и воздержаться от «голословных утверждений».

«Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что выборы в стране прошли на высоком правовом уровне.