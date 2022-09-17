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Reuters: в ФРГ кол-центры поставщиков энергии «разрываются» от звонков недовольных клиентов

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В Германии количество звонков в службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках увеличилось на фоне возросших цен на энергоносители. Об этом сообщило агентство Reuters.

«У нас увеличилось количество отчаянных клиентов в центрах поддержки клиентов», — заявил Ингберт Либинг, глава ассоциации местных коммунальных служб VKU.

По информации агентства, крупнейший поставщик энергии в Германии, компания E.ON, была вынуждена увеличить штат в службе поддержки клиентов.

По мнению главы E.ON Филипа Тона, масштаб энергетического кризиса в стране недооценён.

По мнению Der Spiegel, экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

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