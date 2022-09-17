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Newsweek: ядерный конфликт России и НАТО приведёт к невообразимым последствиям

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Гипотетическая ядерная война между Россией и НАТО могла бы привести к гибели миллионов людей в течение нескольких часов, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на доцента Принстонского университета Алекса Глейзера.

«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек», — говорится в материале.

По словам Глейзера, последствия ядерной войны для жизни на Земле будут невообразимыми.

Он добавил, что ситуация будет усугублена наступлением ядерной зимы.

Ранее журнал Foreign Affairs сообщил, что появление военных НАТО на территории Украины может стать причиной начала ядерной войны.

Американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.

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