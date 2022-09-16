В США не исключили введения новых санкций против России

США не исключают введения новых санкций против России, а также модификации санкционных режимов, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы никогда не исключали возможность введения дополнительных санкций и изменения санкционного режима с тем, чтобы последствия для него были гораздо более затратны», — приводит РИА Новости слова Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, эффект от санкций может занять некоторое время.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что антироссийские санкции необходимы для прекращения огня на Украине.